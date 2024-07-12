«Кристал Пэлас» принял решение по Эзе, на которого претендуют два топ-клуба АПЛ

«Кристал Пэлас» не торопится продавать атакующего полузащитника Эберечи Эзе.

Интерес к 26-летнему игроку сборной Англии проявляют «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», однако вероятность трансфера в настоящий момент невелика. По информации Football Insider, «Кристал Пэлас» не намерен продавать свою звезду ни «красным дьяволам», ни «шпорам».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Эберечи Эзе составляет 55 млн евро. Трудовой договор футболиста с «орлами» рассчитан до середины 2027 года.

Эзе принял участие в трёх матчах сборной Англии на Евро-2024 – во всех случаях он выходил на замену.