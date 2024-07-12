Санчо скоро сыграет за «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Джедон Санчо получит новый шанс проявить себя в команде.

Недавно появились сведения о встрече англичанина с главным тренером Эриком тен Хагом. По данным журналиста Рича Фэя, нидерландский наставник намерен задействовать Санчо в предсезонных матчах «красных дьяволов». Ожидается, что 24-летний футболист сможет сыграть во всех товарищеских поединках, кроме ближайшей встречи с норвежским «Русенборгом», запланированной на 15 июля.

По ходу прошедшего сезона Джедон Санчо был исключён из первой команды «Манчестер Юнайтед» из-за конфликта с тен Хагом. В январе игрока арендовала дортмундская «Боруссия».