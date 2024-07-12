20-летний полузащитник Ренату Вейга перебрался из «Базеля» в «Челси». Об этом сообщает пресс-служба лондонского коллектива. Португалец подписал трудовой договор с клубом на семь лет с возможностью продления еще на один год.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, стоимость трансфера составила 14 миллионов евро.

Вейга выступал за «Базель» с августа 2023 года. За это время он появился на поле в 26 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет одну результативную передачу.

Кроме того, у хавбека семь игр и один гол за сборную Португалии U21.