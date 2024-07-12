Санчо провёл встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» - известны последствия

Джейдон Санчо, права которого принадлежат «Манчестер Юнайтед», встретился и обсудил своё будущее с главным тренером английской команды Эриком тен Хагом.

Как пишет в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, диалог между футболистом и тренером прошёл позитивно, после чего футболист провёл тренировку с «Манчестер Юнайтед».

Напомним, ранее между сторонами были разногласия, англичанин, по мнению тен Хага, якобы недостаточно усердно работал на тренировках, из-за чего Санчо ушёл в аренду в дортмундскую «Боруссию». В составе немецкого клуба футболист дошёл до финала Лиги чемпионов.