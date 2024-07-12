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«Реал» выбрал фаворита на замену Лунину слухи

12 Июля 2024 • 18:23 Комментировать

Перед прошлым сезоном Тибо Куртуа получил серьёзную травму колена, и «Реалу» пришлось в срочном порядке искать нового вратаря. Тогда «сливочные» арендовали у «Челси» Кепу. Ожидалось, что именно испанец будет основным в сезоне 2023/2024, но конкуренцию по ходу дела выиграл Андрей Лунин.

В мае Куртуа вернулся в строй, и Лунин теперь может уйти – украинец хочет оказаться в команде, где он будет выходить на поле регулярно. Как следствие, «Реалу» снова нужен вратарь, только уже второй. Фаворитом на эту роль мадридцы определили того же Кепу. Как сообщает TodoFichajes, «Челси» готов отпустить 29-летнего голкипера даже бесплатно, учитывая тот факт, что Кепа будет вычеркнут из зарплатной ведомости.

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Евро-Футбол.Ру,
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