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Эванс прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»

12 Июля 2024 • 17:59 Комментировать

В пятницу «Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с защитником Джонни Эвансом. Опытный 36-летний футболист дал комментарий по поводу подписания нового трудового соглашения с клубом.

«Я рад продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» ещё на один сезон. Играть за этот великий клуб и чувствовать поддержку наших невероятных болельщиков – это всегда привилегия.

Вернуться в клуб в прошлом году было для меня честью, как и представить на поле команду вместе с фантастическими партнёрами под руководством прекрасного тренера. Победа в Кубке Англии стала незабываемым опытом. Я знаю, что в предстоящем сезоне мы можем вести борьбу за большее количество трофеев», - цитирует Эванса пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джонни Эванс
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