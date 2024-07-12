«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с защитником Джонни Эвансом. 36-летний северный ирландец поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано ещё на один сезон – до середины 2025 года.

Эванс вернулся в родной «Манчестер Юнайтед» прошлым летом после восьми лет отсутствия, в течение которых футболист представлял «Вест Бромвич» и «Лестер». Всего за первую команду «красных дьяволов» в своей карьере Эванс провёл 228 матчей, в которых забил семь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.

Первый официальный матч нового сезона «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа – против «Манчестер Сити» в Суперкубке.