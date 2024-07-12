«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником

Защитник Джонни Эванс продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 36-летний подписал с «красными дьяволами» новый контракт ещё на один сезон. Так, новое трудовое соглашение связывает Эванса с клубом до середины 2025 года.

Как известно, Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. В сезоне 2023/2024 северный ирландец поучаствовал в 30 официальных матчах, в которых стал автором одной результативной передачи.

Стоит сказать, что «Манчестер Юнайтед» уже начал готовиться к сезону 2024/2025 под руководством Эрика тен Хага.