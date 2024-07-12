«Лестер» посредством своего официального сайта объявил о продлении контракта с полузащитником. Новое трудовое соглашение с клубом Английской премьер-лиги подписал Уилфред Ндиди. 27-летний нигериец поставил подписи под контрактом, который рассчитан до середины 2027 года.

Стоит сказать, что прошлый контракт Ндиди с «Лестером» истёк в последний день июня. Ожидалось, что нигериец перейдёт в более статусный клуб – слухи связывали Уилфреда с «Барселоной» – но игрок остался в стане «лис».

Как известно, «Лестер» весной заработал повышение в классе до Премьер-лиги, вернувшись в топ-дивизион.