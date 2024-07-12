Родри — о будущем: «Я очень счастлив в «Манчестер Сити»

Испанский полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес ответил на вопрос о своём будущем.

— Я очень, очень счастлив в Англии. Я играю в одном из лучших клубов мира, это очевидно. Мой контракт действует еще три года, и когда придет время, я подумаю о будущем, — приводит слова Родри Diario As.

Напомним, Родри выступает за «Манчестер Сити» с 2019 года. В минувшем сезоне 28-летний хавбек появился на поле в 50 матчах с учетом всех турниров, забил девять голов и записал на свой счет 14 результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Родри составляет 120 миллионов евро.