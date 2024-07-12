Тен Хаг оценил ван Нистелроя, вернувшегося в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о Руде ван Нистелрое, который накануне вошёл в его штаб.

«Так далеко ван Нистелроя привёл его характер. Он будет примером для подражания здесь. Конечно, также он привнесёт немного ДНК «Манчестер Юнайтед» - это очень важная фигура, в том числе как тренер. У него интересный набор качеств и высокие амбиции. У него есть навыки и уже есть большой опыт, хотя он молод. Со своими навыками и интеллектом он поможет всем игрокам и команде», - цитирует тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Через четыре недели «Манчестер Юнайтед» сыграет против «Манчестер Сити» в Суперкубке Англии.