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«Реал» может обменять Родриго на топ-форварда «Манчестер Сити»

12 Июля 2024 • 12:38 Комментировать (1)

Мадридский «Реал» может расстаться с бразильским форвардом Родриго после подписания француза Килиана Мбаппе. По сообщениям Todofichajes, в услугах нападающего заинтересован «Манчестер Сити».

«Реал», в свою очередь, находится в поиске нового центрального нападающего. В поле зрения «сливочных» попал аргентинец Хулиан Альварес, правами на которого владеют «горожане». Вполне возможно, что клубы устроят обмен игрокам в текущее трансферное окно.

Трансферная стоимость Родриго оценивается в 110 миллионов евро, а ценник Альвареса составляет 90 миллионов.

«Реал» и «Арсенал» могут сделать громкий трансфер

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Манчестер Сити Хулиан Альварес трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
12 Июля 2024 в 12:54
На месте Родриго , если это не фейк конечно , я бы и секунды не думал, иначе на долгие годы превратится в Бензема , а у Пепа есть шанс повысить свой статус ну и как следствие ценник .
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