«Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»

Мюнхенская «Бавария» пополнит свою бюджет солидной суммой за счёт трансфера нападающего Джошуа Зиркзее из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед». Напомним, при продаже нидерландца в «Болонью» мюнхенский клуб включил в сделку опцию, согласно которой итальянцы обязаны отдать «Баварии» 50% от суммы последующей продажи форварда.

Отмечается, что сумма сделки составит 42 миллиона евро, поэтому «Бавария» должна получить ровно 21 миллион. Мюнхенцы могли воспользоваться правом первоочередного выкупа и вернуть Джошуа, но руководство решило отказаться от этого варианта.

23-летний Зиркзее отметился 11 голами и 4 ассистами в последнем розыгрыше чемпионата Италии.