Немецкий специалист Юрген Клопп, который покинул «Ливерпуль» по завершении прошлого сезона, стал почетным послом благотворительного фонда мерсисайдского гранда. Об этом сообщается на официальном сайте «красных».

Напомним, что Клопп занимал пост главного тренера «Ливерпуля» с 2015 по 2024 год. Под руководством немецкого специалиста мерсисайдцы становились чемпионами Англии и триумфаторами Лиги чемпионов УЕФА.

После ухода Клоппа на место наставника команды был назначен нидерландский специалист Арне Слот. 45-летний специалист заключил с «Ливерпулем» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года.