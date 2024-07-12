Луис Энрике заинтересовался игроком сборной Испании

Левый защитник сборной Испании и лондонского «Челси» Марк Кукурелья может продолжить свою карьеру в чемпионате Франции. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, в услугах латераля заинтересован главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. Специалиста привлекла игра защитника на чемпионате Европы – 2024. Марк является основным игроком сборной Испании на турнире в Германии.

Трансферная стоимость Кукурельи оценивается в 25 миллионов евро. Срок действующего контракта между футболистом и «Челси» рассчитан до середины 2028 года.

В прошлом сезоне АПЛ Марк сыграл 21 встречу и отдал две голевые передачи.