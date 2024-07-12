«Милан» и «Ньюкасл» сразятся за защитника «Ред Булл Зальцбурга»

Центральный защитник «Ред Булл Зальцбурга» Страхиня Павлович входит в сферу интересов двух зарубежных клубов. По информации от Calciomercato, 23-летнего серба хотят заполучить итальянский «Милан» и английский «Ньюкасл».

Пока неизвестно, какая именно команда считается фаворитом в борьбе за подписание центрального защитника. К своим годам Павлович успел провести 38 матчей за сборную Сербии, в футболке которой отметился 4 забитыми голами.

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро. Павлович был основным центральным защитником сборной Сербии на Евро-2024, где команда не смогла выйти из группы.