«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника сборной Турции

Фланговый защитник стамбульского «Фенербахче» Ферди Кардиоглу может трудоустроиться на туманном Альбионе. Об этом сообщается в аккаунте deadlinedaylive.

В подписании 24-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» могут пригласить игрока в текущее трансферное окно. Стоимость потенциального перехода оценивается в 21 миллион евро. Кардиоглу связан трудовыми обязательствами с «Фенербахче» до середины 2026 года.

В прошлом сезоне чемпионата Турции защитник провел 37 поединков. Кардиоглу забил один гол, сделал четыре результативные передачи и получил три предупреждения.