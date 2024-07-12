Зиркзее проходит медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий сборной Нидерландов и «Болоньи» Джошуа Зиркзее близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает посредством социальных сетей инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, 23-летний нидерландец проходит медицинский осмотр перед завершением сделки. Если все пройдет удачно, Зиркзее подпишет с «красными дьяволами» долгосрочный трудовой договор на пять лет.

Джошуа играет за «Болонью» с 2022 года. В прошлом сезоне 23-летний футболист сыграл 37 поединков, отметившись 12 голами и семью ассистами. Его рыночная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.