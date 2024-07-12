Артета хочет усилить «Арсенал» полузащитником сборной Испании

Центральный полузащитник сборной Испании и «Реал Сосьедада» Микель Мерино может переехать на туманный Альбион. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, новым местом работы 28-летнего игрока может стать лондонский «Арсенал». В подписании Мерино лично заинтересован главный тренер «канониров» Микель Артета. Рыночная стоимость хавбека оценивается в 50 миллионов евро. Трудовое соглашение футболиста рассчитано до середины 2025 года.

Мерино сейчас выступает на чемпионате Европы в составе сборной Испании. Полузащитник отметился победным голом в четвертьфинале с Германией (2:1).