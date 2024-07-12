Экс-форвард «МЮ» отказался от перехода в английские клубы

Антони Марсьяль, у которого в конце прошлого месяца истёк срок трудового договора с «Манчестер Юнайтед», пока не определился со своим будущим.

Как передаёт в своих социальных сетях журналист Фабрицио Романо, 28-летнего форварда хотели подписать несколько клубов АПЛ, но футболист не стал рассматривать их предложения. Отмечается, что Марсьяль также был в списке интересов «Бешикташа» и «Комо».

В прошлом сезоне французский нападающий 19 раз появлялся на поле в футболке «Манчестер Юнайтед», дважды поразил ворота соперников и сделал одну голевую передачу на партнёра.