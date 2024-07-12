Санчо придётся пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Ювентус»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Федерико Кьеза находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». По информации от журналиста Фабрицио Романо, «старая синьора» захочет заполучить англичанина в том случае, если продаст своих нападающих Матиаса Суле и Федерико Кьезу.

Сообщается, что ради трансфера в «Ювентус» Санчо придётся пойти на существенное сокращение зарплаты. Джедон должен отказаться от 8,5 миллионов евро в год и принять условия «Ювентуса».

Напомним, Санчо во второй половине прошлого сезона выступал на правах аренды за дортмундскую «Боруссию» и помог команде дойти до финала Лиги чемпионов.