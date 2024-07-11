Опорный полузащитник «ПСЖ» Мануэль Угарте может перебраться в «Манчестер Юнайтед».

По сведениям Manchester United Forever, «красные дьяволы» согласовали условия личного трудового договора с Угарте. При этом отмечается, что клуб продолжает вести переговоры с «ПСЖ» по сумме трансфера.

Сообщается, что парижане хотят заработать на продаже хавбека 50 миллионов евро с учетом бонусов, но «Манчестер Юнайтед» не готов платить больше 40 миллионов.

В прошлом сезоне Угарте провел 37 матчей во всех турнирах и стал автором трех результативных передач. Действующий контракт полузащитника с «ПСЖ» рассчитан до 2028 года.