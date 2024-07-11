Центральный защитник «Болоньи» Рикардо Калафьори может продолжить карьеру в лондонском «Арсенале».

Ранее сообщалось, что 22-летний итальянец уже согласовал условия личного трудового соглашения с «Арсеналом».

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Болонья» не намерена отпускать Калафьори менее чем за 50 миллионов евро, ведь половина суммы за игрока пойдет швейцарскому «Базелю».

По данным источника, «Арсенал» хочет заплатить часть суммы сразу, а остальное выплатить в качестве бонусов.

В прошедшем сезоне Калафьори провел 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал пять ассистов.