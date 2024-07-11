Бразильский полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По данным TEAMtalk, в услугах 26-летнего хавбека заинтересованы «Манчестер Сити» и «Арсенал». Сообщается, что клубы рассчитывают подписать бразильца за 95 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 Гимараэс сыграл в 50 встречах с учетом всех турниров, семь раз поразил ворота соперников и записал на свой счет десять ассистов.

Контракт полузащитника с «Ньюкаслом» рассчитан до июня 2028 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гимараэса в 85 миллионов евро.