«Арсенал» нашёл новый клуб для аренды Локонга

«Севилья» возьмёт в аренду у лондонского «Арсенала» хавбека Альберта-Мбойо Локонга. Новостью делится инсайдер Фабрицио Романо. Это будет уже третья аренда Локонга из «Арсенала», ранее футболист был арендован сначала «Кристал Пэлас», а после – «Лутон Таун».

Медосмотр игрока уже запланирован. Также «Севилья» покроет зарплату футболиста, в соглашении по аренде есть выкуп за 12 млн евро.

Локонга – воспитанник знаменитой академии брюссельского «Андерлехта». В «Арсенале» он оказался в 2021 году, однако игроком основы у Микеля Артеты не стал. Контракт Локонга с «канонирами» рассчитан ещё на два года.