Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд близок к переходу в «Марсель».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб все еще не договорился с Гринвудом по условиям личного контракта и продолжает вести переговоры с футболистом.

По данным источника, условия трансфера с «Манчестер Юнайтед» уже согласованы. Покупка 22-летнего игрока обойдется «Марселю» в 30 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Гринвуд выступал на правах аренды за «Хетафе». В составе команды он принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил десять голов и сделал шесть результативных передач.