«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о трансфере полузащитника Донни ван де Бека в «Жирону». Трансфер является полноценным – «красные дьяволы» продали игрока.

Согласно данным прессы, за переход 27-летнего ван де Бека «Жирона» заплатит 600 тысяч евро. При этом в 2020 году «Манчестер Юнайтед» потратил на нидерландца 39 миллионов евро. К сожалению, полноценно заиграть на «Олд Траффорд» хавбек так и не смог. В 62 официальных играх за «красных дьяволов» Донни забил два гола и отдал два голевых паса.

Ранее ван де Бек дважды уходил из «Манчестер Юнайтед» в аренды – в «Эвертон» и «Айнтрахт».

Ван де Бек обратился к «Манчестер Юнайтед»