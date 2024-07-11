Форвард «Астон Виллы» Джон Дюран может продолжить карьеру в «Вест Хэме». Об этом сообщает известный журналист Экрем Конур.

По данным источника, пока «молотобойцы» не предпринимали никаких попыток трансфера, а только рассматривают возможность покупки игрока.

В прошедшем сезоне 20-летний Дюран принял участие в 37 встречах с учетом всех турниров, в которых стал автором восьми забитых мячей.

Действующий трудовой договор Дюрана с «Астон Виллой» рассчитан до середины 2028 года. Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость форварда составляет 20 миллионов евро.