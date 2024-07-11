Тен Хаг высказался о приходе в клуб ван Нистелрой и Хаке

Тренерский штаб «Манчестер Юнайтед» пополнили два специалиста – Руд ван Нистелрой и Рене Хаке. О подписании двухгодичных контрактов с этими тренерами «красные дьяволы» официально объявили в четверг. Комментарий по поводу пополнения в своём штабе дал рулевой «Манчетер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

«Я рад, что Рене и Руд присоединились к нашему проекту, пополнив штат богатым опытом, знаниями и новой энергией. Сейчас хорошее время для обновления тренерской команды, поскольку мы надеемся развить достижения последних двух лет и выйти на новый уровень», - цитирует тен Хага пресс-служба клуба.