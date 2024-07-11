«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о возвращении в клуб Руда ван Нистелроя. Нидерландец вошёл в тренерский штаб Эрика тен Хага, подписав контракт на два сезона – до конца июня 2026 года.

Кроме того, тренерский штаб тен Хага пополнил ещё один нидерландский специалист – Рене Хаке. Его трудовое соглашение рассчитано на такой же срок.

Отметим, что как футболист Руд ван Нистелрой выступал за «Манчестер Юнайтед» в 2001-2006 годах. Теперь нидерландец будет стараться приносить пользу на «Олд Траффорд» в другом качестве.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августе – против «Манчестер Сити» в Суперкубке.