«Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по Зиркзее не через опцию выкупа

В ближайшее время «Манчестер Юнайтед» официально объявит о переходе из «Болоньи» нападающего Джошуа Зиркзее. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «красные дьяволы» уже закрыли сделку. Манкунианцы не стали активировать опцию выкупа 23-летнего игрока. Клуб Английской премьер-лиги выплатит чуть больше 40 миллионов евро на более выгодных условиях в течение трёх лет.

Джошуа Зиркзее подпишет с «Манчестер Юнайтед» контракт на пять лет с опцией продления ещё на один сезон. Это первый трансфер «красных дьяволов» в эпоху руководства компанией INEOS.