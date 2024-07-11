«Манчестер Юнайтед» договорился с новым нападающим

«Манчестер Юнайтед» всё ближе и ближе к тому, чтобы подписать нападающего Джошуа Зиркзее, который в прошлом сезоне показывал высокий уровень игры в составе «Болоньи». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, «красные дьяволы» уже договорились с Зиркзее о пятилетнем контракте. Клуб Премьер-лиги готов активировать опцию выкупа 23-летнего форварда за 40 миллионов евро.

В то же время TuttoMercatoWeb рассказывает о том, что Зиркзее же готовится к вылету в Манчестер. Перед окончательным оформлением сделки нидерландский футболист ещё должен пройти медицинское обследование.

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