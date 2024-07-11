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Романо поделился информацией о переговорах «Баварии» и «Манчестер Юнайтед» по де Лигту

11 Июля 2024 • 16:14 Комментировать

В летнее трансферное окно защитник Маттейс де Лигт может сменить «Баварию» на «Манчестер Юнайтед». Переговоры между клубами продолжаются,  и авторитетный инсайдер Фабрицио Романо написал в социальных сетях о том, что стороны близки к удару по рукам.

Отмечается, что «Бавария» хочет получить за трансфер 24-летнего де Лигта 50 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед» хочет структурировать предложение, включив в него бонусные выплаты. При этом «красные дьяволы» хотят закрыть вопрос как можно быстрее.

Стоит сказать, что Маттейс де Лигт в своё время уже работал под руководством Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

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Бавария Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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