Де Лигт хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» немедленно

Защитник Маттейс де Лигт полон решимости воссоединиться с Эриком тен Хагом в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, де Лигт хочет перейти в английский клуб немедленно. «Бавария» уже была проинформирована о позиции 24-летнего игрока.

В настоящий момент между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» проходят продвинутые переговоры, но соглашения ещё нет. При этом сам де Лигт уже договорился с «красными дьяволам» о долгосрочном контакте.

Отмечается, что медицинское обследование для Маттейса де Лигта ещё не было запланировано.