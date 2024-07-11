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«Манчестер Сити» готов продать Канселу дешевле 20 миллионов евро

11 Июля 2024 • 13:57 Комментировать

«Манчестер Сити» повесил ценник на своего правого защитника Жоау Канселу, который является трансферной целью каталонской «Барселоны». Напомним, португалец в прошлом сезоне выступал за «сине-гранатовых» на правах аренды.

По информации от Barca Universal, «Манчестер Сити» готов продать Канселу дешевле 20 миллионов евро. Руководство «горожан» хочет избавиться от португальца до начала предсезонной подготовки.

Как сообщает источник, «Манчестер Сити» примет аренду с обязательством выкупа, но «Барселона» не заинтересована в подобной сделке. «Сине-гранатовых» устроит очередная аренда. В гонке также участвует бывший клуб Жоау в лице туринского «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
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