Рабио интересен трём топ-клубам

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио интересен трём европейским топ-клубам. Напомним, футболист стал свободным агентом после того, как у него истёк контракт с туринским «Ювентусом».

Как сообщает Calciomercato, в услугах полузащитника заинтересованы такие команды, как «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Пока неизвестно, какой именно клуб считается фаворитом в гонке за футболистом.

29-летний полузащитник в последнем розыгрыше чемпионата Италии отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Игрок выступал за туринский «Ювентус» с 2019 года.