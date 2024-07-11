Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Рабио интересен трём топ-клубам

11 Июля 2024 • 10:40 Комментировать

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабио интересен трём европейским топ-клубам. Напомним, футболист стал свободным агентом после того, как у него истёк контракт с туринским «Ювентусом».

Как сообщает Calciomercato, в услугах полузащитника заинтересованы такие команды, как «Ливерпуль», мюнхенская «Бавария» и мадридский «Реал». Пока неизвестно, какой именно клуб считается фаворитом в гонке за футболистом.

29-летний полузащитник в последнем розыгрыше чемпионата Италии отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Игрок выступал за туринский «Ювентус» с 2019 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Адриен Рабио трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Ловчев назвал победителя Евро-2024 - это не Франция и Англия Заварзин назвал причину, по которой «Спартак» хочет избавиться от Соболева Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 «Барселона» нашла замену Левандовски в «Манчестер Юнайтед» Мостовой назвал точный счёт полуфинала Испания – Франция на Евро Гризманн высказался после поражения от Испании
Судьбоносный фол Крооса в последнем матче: сборная Испании на 119-й минуте выбила Германию с домашнего Евро «Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 В Германии хотят переиграть матч с Испанией на Евро
Спортивные новости
Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Ольховский высказался о победе Медведева над Синнером в 1/4 финала Уимблдона-2024 Медведев в пяти сетах обыграл Синнера и вышел в полуфинал Уимблдона Елена Веснина сообщила, что выступит на Олимпийских играх в Париже Джокович разобрался с Руне и пробился в четвертьфинал Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Июля
10:40 · Англия. Премьер-лига
Рабио интересен трём топ-клубам
10:36 · Англия. Премьер-лига
Суперклуб АПЛ выбирает между Луниным и Мамардашвили
10:04 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» работает над трансферами двух полузащитников
06:10 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Тоттенхэма» высказался о возможном переходе в «Милан»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» расстанется с форвардом
02:38 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»
10 Июля
23:44 · Англия. Премьер-лига
Пальинья стал игроком «Баварии»
23:36 · Англия. Премьер-лига
Роль Макларена в «Манчестер Юнайтед» изменится
23:26 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» сохранит важного футболиста
23:17 · Англия. Премьер-лига
Гринвуд может сорвать трансфер в «Марсель» после слов мэра города
22:54 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее подписать де Лигта – названа возможная сумма трансфера
20:58 · Англия. Премьер-лига
Сделка закрыта: Пальинья станет игроком «Баварии»
18:11 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Челси»: «Мудрик – пустышка, я бы не заплатил за него даже 1 миллион» 2
17:52 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» объявила об уходе Коутиньо в другой клуб официально
17:39 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» могут совершить громкий обмен 1
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может купить звезду сборной Испании за 60 млн евро 3
17:05 · Англия. Премьер-лига
Эффект домино: Трансфер Мораты может запустить ещё три крупные сделки 2 слухи
17:04 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда перейдёт Нико Уильямс в случае срыва трансфера в «Барселону» слухи
16:56 · Англия. Премьер-лига
Пальинья может не прилететь в Мюнхен в среду
15:42 · Англия. Премьер-лига
Йоро развеял враньё о «Манчестер Юнайтед»
15:19 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» по-прежнему заинтересован в Галлахере слухи
15:16 · Англия. Премьер-лига
Де Хеа может шокировать новым клубом слухи
15:12 · Англия. Премьер-лига
Брэнтуэйт хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» слухи
14:23 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек обратился к «Манчестер Юнайтед»
13:36 · Чемпионат Европы 2024
Галлас назвал лучшего защитника Евро-2024
Все новости
Рекомендуем