Суперклуб АПЛ выбирает между Луниным и Мамардашвили

Вратарь сборной Украины и мадридского «Реала» Андрей Лунин может сменить солнечную Испанию на туманный Альбион. По данным Teamtalk, в услугах голкипера «сливочных» заинтересован «Ливерпуль».

Мерсисайдский гранд может подписать Лунина в качестве замены бразильцу Алиссону Бекеру, который может отправиться в Саудовскую Аравию. Также англичане рассматривают кандидатуру грузинского вратаря Георгия Мамардашвили.

Лунин выступает в составе «королевского» клуба с лета 2018 года. Контракт между сторонами истекает в конце июня 2025-го. Его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.