«Манчестер Сити» выбрал замену де Брёйне на Евро-2024

«Манчестер Сити» нацелился на одного из футболистов сборной Испании. По данным Todofichajes, в сферу интересов действующего чемпиона Англии попал Дани Ольмо, отлично зарекомендовавший себя в матчах плей-офф чемпионата Европы – 2024.

«Горожане» могут подписать испанца в качестве замены Кевину де Брёйне, которого сватают в чемпионат Саудовской Аравии. Рыночная стоимость Ольмо составляет 60 миллионов евро. Его контракт с «РБ Лейпцигом» рассчитан до середины 2027 года.

В финале чемпионата Европы сборная Испании встретится с национальной командой Англии. Матч состоится на стадионе в Берлине в воскресенье, 14 июля.