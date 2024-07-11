«Тоттенхэм» работает над трансферами двух полузащитников

Лондонский «Тоттенхэм» рассматривает вариант с приобретением двух полузащитников. По информации от Evening Standard, «шпорам» интересен Дезире Дуэ из французского «Ренна» и Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас».

Пока официальных предложений команда Анге Постекоглу не делала. Сообщается, что Дуэ интересен многим европейским клубам, поэтому провернуть сделку будет сложно из-за высокой конкуренции.

Напомним, 26-летний Эзе вчера вышел в финал чемпионата Европы со сборной Англии. В последнем розыгрыше Премьер-лиги Эберече отметился 11 голами и 4 результативными передачами. 19-летний Дуэ записал на свой актив 4 гола и 4 ассиста в чемпионате Франции.