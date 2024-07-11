Игрок «Тоттенхэма» высказался о возможном переходе в «Милан»

Правый защитник «Тоттенхэма» Эмерсон Роял ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Милана».

Согласно распространившимся в прессе данным, 25-летний бразилец дал согласие на переход в стан «россонери», однако клубу Серии А пока не удаётся договориться со «шпорами» об условиях трансфера.

«Я всегда был одним из тех, кто больше всех выкладывается на тренировках. Я не тот игрок, которого устроит роль запасного. Хочу играть – если не в «Тоттенхэме», то в другом месте.

«Милан» – это ориентир для нас, бразильцев. Приятно осознавать, что я интересен такому клубу. Но я до сих пор не знаю, каким будет моё будущее», – заявил в интервью EPTV Эмерсон Роял.