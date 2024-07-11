«Челси» расстанется с форвардом

Нападающий «Челси» Давид Датро Фофана вряд ли продолжит выступления в клубе.

Ивуариец был куплен у норвежского «Молде» за 12 млн евро в начале 2023 года, но так и не закрепился в основном составе лондонцев. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, всё идёт к тому, что этим летом Фофана покинет ряды «синих». Спрос на 21-летнего игрока достаточно велик, поэтому для «Челси» не составит труда провернуть продажу.

В первой половине прошедшего сезона Давид Датро Фофана выступал за берлинский «Унион» на правах аренды. С января по май форвард пробовал силы в «Бёрнли»

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фофана в 12 млн евро. На счету футболиста всего четыре матча за первую команду «Челси».