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«Реал» выдвинул условие Йоро, которого хочет перехватить «Манчестер Юнайтед»

11 Июля 2024 • 02:38 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Мадридский «Реал» не проявляет признаков беспокойства в деле по трансферу 18-летнего Лени Йоро из «Лилля».

Французского вундеркинда намерен перехватить «Манчестер Юнайтед» – английский гранд предложил более выгодные трансферные условия «Лиллю». Сам игрок, как давно известно, мечтает выступать за «Реал». По информации инсайдера Фабрицио Романо, «королевский клуб» занял привычную для себя позицию в переговорах: «Если хочешь перейти к нам, ты должен понимать нашу стратегию и сохранять терпение до подходящего момента, в противном случае ты можешь идти куда угодно», – так её описывает сам Романо.

Таким образом «Реал» подчёркивает, что будет вести дела только на своих условиях и не позволит никому оказывать давление. Нечто подобное было и в случае с Килианом Мбаппе, которого в итоге подписали свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
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