Полузащитник Жоау Пальинья стал игроком «Баварии». Авторитетный журналист Флориан Плеттенберг посредством социальных сетей поделился инсайдом – только что, в среду вечером, 28-летний португалец подписал контракт с мюнхенским клубом. По данным Плеттенберга, сделка была оформлена в цифровом формате, то есть Пальинье не пришлось ехать в Мюнхен. Ранее футболист уже прилетал для прохождения медицинского обследования.

В «Баварию» Жоау Пальинья перешёл после двух сезонов в «Фулхэме». Теперь полузащитник отдохнёт две недели, прежде чем начнёт тренировки с мюнхенской командой. Этим летом Пальинья выступил за Португалию на чемпионате Европы.