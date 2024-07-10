Роль Макларена в «Манчестер Юнайтед» изменится

Стив Макларен с лета 2022 года работает в «Манчестер Юнайтед» в тренерском штабе Эрика тен Хага. Как стало известно Daily Mail, 63-летний специалист останется в стане «красных дьяволов», но при этом перейдёт на другую должность.

Для «Манчестер Юнайтед» сезон 2024/2025 начнётся через месяц – 10 августа команда Эрика тен Хага сыграет против «Манчестер Сити». Команды будут разыгрывать трофей – суперкубок Англии.

Напомним, что в прошлом чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занял восьмое место. При этом «красные дьяволы» получили путёвку в еврокубки за счёт победы в Кубке Англии.