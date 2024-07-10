«Лестер» сохранит важного футболиста

В последний день июня полузащитник Уилфред Ндиди обрёл статус свободного агента в связи с истечением срока контракта с «Лестером». Слухи связывали Ндиди с другими клубами, в частности с «Барселоной», которая ищет игрока в центр поля.

Впрочем, Ндиди остаётся в «Лестере». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 27-летний Ндиди собирается подписать с «лисами» новый контракт на три сезона – до конца июня 2027 года. В трудовом соглашении будет прописана опция возможного выкупа.

Напомним, что минувшей весной «Лестер» вернулся в Английскую премьер-лигу.