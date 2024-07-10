Гринвуд может сорвать трансфер в «Марсель» после слов мэра города

Нападающий Мэйсон Гринвуд может отказаться от трансфера в «Марсель». Как сообщает авторитетный инсайдер Джанлука ди Марцио, 22-летний нападающий приостановил переговоры с провансальцами после заявления мэра города Бенуа Паяна.

Накануне чиновник дал комментарий по поводу возможного трансфера Гринвуда и назвал его «позором». Паян сказал, что попросит руководителя «Марселя» отказаться от подписания англичанина, которого ранее обвиняли в насилии в отношении девушки.

Гринвуд приостановил переговоры, хотя сам «Марсель» не отказался от форварда. Ситуация поставлена на паузу.