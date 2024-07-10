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«Манчестер Юнайтед» хочет поскорее подписать де Лигта – названа возможная сумма трансфера

10 Июля 2024 • 22:54 Комментировать

Защитник Маттейс де Лигт в летнее трансферное окно может перебраться из «Баварии» в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Bild, «красные дьяволы» теперь готовы заплатить за де Лигта 42 миллиона фунтов (50 млн евро) плюс дополнительные выплаты.

Источник отмечает, что «Манчестер Юнайтед» хочет закрыть трансфер 24-летнего де Лигта как можно быстрее.

За «Баварию» Маттейс де Лигт выступал на протяжении двух сезонов. За это время нидерландский защитник провёл в различных турнирах 73 официальных матча, в которых забил пять голов и отдал два результативных паса на партнёров.

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Бавария Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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