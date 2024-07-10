Сделка закрыта: Пальинья станет игроком «Баварии»

Полузащитник Жоау Пальинья в скором времени будет представлен как игрок «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, никаких преткновений больше нет – «Фулхэм» решил все вопросы с 28-летним португальцем и позволил ему подписать контакт с «Баварией».

По данным источника, контракт будет подписан либо в среду вечером, либо в четверг. Есть вероятность, что для этого Пальинья даже не полетит в Мюнхен – сделку оформят цифровым способом.

В ближайшее время «Бавария» сделает официальное объявление по трансферу Пальиньи. Будем следить за новостями.