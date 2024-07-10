Экс-игрок «Челси»: «Мудрик – пустышка, я бы не заплатил за него даже 1 миллион»

Бывший футболист «Челси» Франк Лебёф высказался о вингере команды Михаиле Мудрике. В начале 2023 года лондонцы заплатили за украинца 70 миллионов евро. Сумма сделки может вырасти на 30 миллионов евро за счёт бонусов.

«Мудрик не имеет никакой ценности – он безнадёжен, и «Челси» на нём не заработает. Он сырой, и даже с несколькими тренерами не стал лучше – никакого прогресса. Кто захочет купить Мудрика? Я бы не заплатил за него даже 1 миллион фунтов.

«Челси» подписал пустышку, и его нужно заменить. Меня купили за 2 миллиона фунтов в 1996 году, и мне казалось, что это очень много. Около 70 миллионов за Мудрика – это безумие», - сказал Лебёф BoyleSports.