«Астон Вилла» объявила об уходе атакующего полузащитника Филиппе Коутиньо. 32-летний бразильский футболист перебрался в клуб «Васко да Гама» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Стоит сказать, что в прошлом сезоне Коутиньо тоже играл в аренде – за катарский «Аль-Духаиль». Теперь же футболист вернётся в родной клуб, ведь именно в «Васко да Гама» Филиппе начинал свой путь в большом футболе.

В Европе Филиппе Коутиньо поиграл за ряд клубов, в частности за «Ливерпуль» и «Барселону». Стоит сказать, что бразилец имеет с «Астон Виллой» контракт, рассчитанный до конца сезона 2025/2026.